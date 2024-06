L'aggressione a Baggio, il campione: "Mi rimane tanta amarezza"

"Quando mi ha dato il colpo mi sono sentito impotente Per fortuna a livello fisico ho rimediato solamente alcuni punti di sutura e qualche livido, oltre alla grande paura e allo spavento per quanto accaduto. Ma e' qualcosa che occorre superare. Mi rimane tanta rabbia". Roberto Baggio, ex calciatore Pallone d'oro, reagisce cosi', come riporta 'Il Corriere della Sera', all'aggressione subita nella sua villa ad Altavilla Vicentina (Vicenza), quando una banda di rapinatori ha fatto irruzione durante la partita Italia Spagna. Con lui c'erano i due figli, la moglie e la suocera, radunati davanti alla tv. "Io ho reagito istintivamente", ha detto il campione ai carabinieri impegnati nelle indagini, "perche' ho visto la mia famiglia in pericolo e mi e' venuto da difenderla"Secondo la Procura di Vicenza, che ha aperto un fascicolo per rapina a mano armata e lesioni, ci sono anche gli estremi per contestare il sequestro di persona."Sono vicende lasciano ferite enormi ma sono certo che Roberto e la sua famiglia supereranno il trauma", dice al 'Corriere' Vittorio Petrone, storico manager di Baggio.