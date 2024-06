Ritrovata la donna di Siracusa scomparsa: era a Frigintini con la sua auto

Angela Mangano, 65 anni, scomparsa da Siracusa è stata ritrovata viva e vegeta nelle campagne di Modica. Sono stati i poliziotti della Città della Contea a rintracciarla nelle campagne della frazione di Frigintini. La donna è apparsa in discrete condizioni di salute e la Questura di Siracusa ha informato ii familiari di Angela Mangano, preoccupati per l'improvvisa scomparsa. Restano da chiarire le cause dell suo allontanamento dall'abitazione ed i motivi che l'avrebbero portata in provincia di Ragusa.