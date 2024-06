Divieto di sbarco delle auto dei non residenti alle Isole Egadi

Dal 15 giugno scorso è entrato in vigore il divieto di sbarco per veicoli di non residenti nelle isole Egadi.

La Polizia Locale di Favignana ha avviato una serie di controlli per verificare il rispetto delle norme.

"Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è finalizzato a limitare durante la stagione estiva l'accesso di veicoli nel nostro arcipelago", spiega il comandante della Polizia Locale Libero Giuseppe Carbone. "Un afflusso elevato comporterebbe seri problemi di viabilità. In collaborazione con i Carabinieri, la Capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza abbiamo avviato nei giorni scorsi dei controlli al porto di Favignana al fine di verificare il rispetto delle norme. Diversi veicoli e relativi conducenti sono stati controllati senza riscontrare alcuna infrazione. I controlli saranno estesi nei prossimi giorni anche alle isole di Levanzo e Marettimo e proseguiranno per tutta l'estate".

"Questo provvedimento è essenziale per la preservazione dell'equilibrio ambientale e della qualità della vita nelle nostre isole", dice il sindaco Francesco Forgione. "Confidiamo nella collaborazione degli automobilisti e di tutti coloro che scelgono di visitare le Egadi, per garantire una viabilità sostenibile e sicura per tutti".