Band troppo rumorosa a Floridia in un pub, più di 3000 euro di sanzioni

Nel Comune di Floridia, invece, a seguito di rilevazione fonometrica effettuata in un noto pub, punto di ritrovo di giovani durante i fine settimana, era in atto l’esibizione musicale di una band, e nell’occorso si è accertato, tramite strumentazione appropriata, che il livello dei decibel emesso dall’impianto di amplificazione in uso era superiore a quello consentito.

In totale, sono state comminate sanzioni amministrative per cui è previsto un pagamento in misura ridotta per un importo pari a 3.400 euro

Sono in corso di svolgimento attività finalizzate ad accertare la violazione delle norme da parte di altri gestori dei locali pubblici presenti nella provincia.

Tali controlli continueranno nelle giornate di sabato e domenica.