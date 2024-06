Organizza evento non autorizzato, sanzionato a Noto

In occasione del fine settimana, sono stati predisposti in tutta la provincia di Siracusa dei controlli, eseguiti dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale diretti dal dirigente Francesco Giordano, finalizzati alla verifica degli atti autorizzativi, all’osservanza delle prescrizioni di Polizia, al controllo delle norme che disciplinano la somministrazione di alimenti e bevande, prestando particolare attenzione al rispetto del divieto assoluto di vendita di alcolici ai minori.

In tale contesto operativo, nel territorio di Noto, è stato sanzionato il titolare di un esercizio commerciale che ha organizzato un evento, pubblicizzato nei social network, senza le dovute autorizzazioni.