Black out a Portopalo, arrivano in paese i gruppi elettrogeni

Portopalo di Capo Passero è senza energia elettrica da questa mattina alle 4. Forti disagi della popolazione che ha preso d'assalto i centralini dell'Enel. Secondo quanto si apprende si sarebbero verificati due guasti alle 2 cabine che alimentano il Centro storico. L'Enel per far fronte a questa grave emergenza, sta provvedendo ad alimentare le due cabine elettriche con i gruppi elettrogeni.

Gravi le conseguenze per i bar, le botteghe di generi alimentari e soprattutto le strutture alberghiere. L'estate non è ancora entrata nel vivo e Portopalosi fa trovare impreparata alla stagione del turismo.