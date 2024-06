Vessava i genitori per i soldi per la droga: 32enne arrestata a Catania

I carabinieri hanno arrestato a Catania una donna di 32 anni che da due anni per comprarsi la droga vessava i genitori con continue richieste di denaro accompagnate da pesanti minacce. E' accusata di maltrattamentiin famiglia ed estorsione. Il Gip, dopo aver convalidato l'arresto, l'ha posta agli arresti domiciliari presso una comunità alloggio. I genitori avevano recentemente denunciato ed allontanato la figlia dall'abitazione familiare ma lei la mattina dopo si era ripresentata in casa dei genitori ed aveva iniziato a prendere a pugni e calci la porta pretendendo di entrare e gridando "Dammii soldi! O mi fai entrare o mi dai 50 euro". La madre a qual punto ha chiamato il 112 chiedendo l'intervento di una pattuglia di Carabinieri, che sono arrivati sul posto e messo in fuga la32enne. Pensando di avere via libera, i genitori si sono messi in auto per andare in caserma a denunciare la figlia, che però durante il tragitto hanno visto sbucare fuori dal bagagliaio alle loro spalle e gridare loro "Datemi le chiavi!!". Terrorizzati, i coniugi hanno abbandonato l'auto e la madre ha provato a chiamare nuovamente il 112 ma è stata inseguita dalla figlia, che ha cercato di aggredirla. Il padre per evitare di essere colpito si è chiuso in auto mentre la figlia ha cominciato a prendere a calci il veicolo fino a quando è stata bloccata dai carabinieri.