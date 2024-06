Vico del Gargano, litiga col genero e lo uccide con un colpo di fucile

Durante una lite ha imbracciato il fucile ed esploso un colpo, uccidendo il genero. È successo ieri pomeriggio a Vico del Gargano, in provincia di Foggia. I Carabinieri del Comando provinciale di Foggia hanno arrestato in flagranza di reato un 66enne, pensionato, con l’accusa di omicidio. Secondo quanto ricostruito dai militari l'uomo, ieri pomeriggio, durante una lite scaturita in ambito familiare avrebbe esploso un colpo di fucile calibro 12, legalmente detenuto, all’indirizzo del proprio genero, Davide Mastromatteo (nella foto), 39 anni, ferendolo mortalmente. I militari dell’Arma, intervenuti nell’abitazione di contrada Mannarelle di Vico del Gargano, hanno condotto immediati accertamenti che hanno consentito la tempestiva ricostruzione dei fatti, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura di Foggia.