Fu preso a Floridia con 5 chili di hashish: scarcerato dopo 3 settimane

Era finito in carcere nell'ambito di un'operazione antidroga tra Solarino e Floridia, dove i carabinieri di Siracusa avevano sequestrato 41,5 chili di stupefacenti, tra hashish marijuana e arrestato 5 persone. Nella rete dei militari dell'Arma era finito, tra gli altri, Daniele Argentino, inteso 'Danielino' che è rimasto in carcere per 21 giorni, nonostante il Gip del tribunale di Siracusa, subito dopo l'interrogatorio di garanzia, avesse disposto i domiciliari con il braccialetto elettronico. La mancanza del congegno elettronico lo ha tenuto rinchiuso per 21 giorni nel carcere di Cavadonna. Argentino era stato bloccato con 5 chili di hashish.

Mercoledì scorso l'avvocato di 'Danielino', Gabriele Germano, è tornato alla carica davanti al giudice per chiedere la scarcerazione del suo assistito. Anche se nel frattempo il braccialetto elettronico si era reso disponibile, il Gip Andrea Migneco, ha disposto la scarcerazione di Argentino adottando il solo provvedimento dell'obbligo di dimora nel luogo dove risiede. Nel caso di Argentino, non potrà mettere piede a Floridia, perchè la sua residenza ufficiale è in contrada Monasteri, in territorio di Siracusa.