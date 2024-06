"Modica Summer Fest 24": oltre 150 eventi in città, a Marina, Maganuco e Frigintini

Oltre 150 eventi tra spettacoli musicali, iniziative culturali, sport. Tanti appuntamenti di richiamo regionale e nazionale, potenziamento dei servizi da offrire ai modicani e ai turisti: questo e tanto altro è l’estate targata “Modica summer fest 24”, presentata dal sindaco, Maria Monisteri, e dagli assessori della sua Giunta. Gli eventi in programma saranno spalmati dai prossimi giorni fino a tutto settembre a Modica, Marina di Modica, Maganuco e Frigintini. Un impegno economico notevole – 145.000 euro - che arriva dalla Regione Sicilia grazie all’interessamento dell’onorevole Ignazio Abbate, con una compartecipazione del Comune di circa 50.000 euro, ha detto l’assessore Delia Vindigni”.

“Marina di Modica – ha affermato nel corso della conferenza stampa di presentazione il sindaco, Maria Monisteri – diventa una città turistica e non più solo una frazione balneare”.

“La piazza Mediterraneo rappresenterà la nuova idea di Marina – ha ribadito il vicesindaco, Giorgio Belluardo – e sulle perplessità riguardanti i parcheggi, possiamo affermare di avere addirittura migliorato la situazione. Rispetto all’anno scorso ci sono tra 250 e 300 posti auto gratis in più. Anche a Maganuco i parcheggi sono stati riorganizzati in maniera più razionale”.

“Ci saranno servizi potenziati anche per i diversamente abili – ha comunicato l’assessore Chiara Facello – e avremo a disposizione tre nuove sedie Job da utilizzatre nelle nostre postazioni. Abbiamo pensato anche ai più piccoli: ci sarà, infatti, una notte bianca dedicata ai bambini e alle bambine. Una novità importante è, quest’anno, la presenza di interpreti della Lingua Lis per gli eventi principali in programma”.

“Non abbiamo dimenticato i giovani e i giovanissimi – hanno detto gli assessori Samuele Cannizzaro e Tino Antoci – e abbiamo predisposto, all’auditorium, un’aula studio climatizzata con postazioni realizzate con i famosi banchi con le rotelle dell’esperienza Covid. A Marina c’è anche un’area sgambamento per i cani. E come non ricordare, a Marina, la tappa regionale di beach soccer e quella nazionale di beach volley femminile, oltre alla gara podistica del Peppe Greco a fine settembre nel centro storico di Modica”.

Tra gli eventi in programma anche la notte della Taranta e iniziative dedicate ad ogni quartiere di Modica, con una programmazione che eviti le sovrapposizioni di appuntamenti.

“Grazie al nuovo servizio di trasporto urbano della Sais – ha affermato l’assessore Antonio Drago – è stato possibile prevedere una linea urbana Modica-Marina di Modica-Maganuco in funzione almeno fino alle 2 della notte con bus ogni 60/90 minuti. Un servizio che vuol dire sicurezza per i giovani e diminuzione dei rischi di incidenti”.

Tra gli appuntamenti canonici estivi a Marina di Modica anche la stagione cinematografica con 40 serate-cinema curate dal Nuovo Cinema Aurora comprendenti i film di maggiore successo del panorama internazionale.

NELLA FOTO, da sinistra: Drago, Belluardo, Facello, Monisteri, Vindigni, Cannizzaro e Antoci.