Rosina Collemi entra in Consiglio a Rosolini: sarà una coscienza libera

New entry in consiglio comunale a Rosolini. Da due giorni a fare parte della squadra che è al timone di Rosolini, sotto l'innegabile supervisione di Forza Italia, lo dimostrano le ultime uscite del sindaco, Giovanni Spadola ed i suoi accoliti, sempre accanto ai maggiorenti forzisti, pure in trasferta, Rosina Collemi.

La presenza della consigliera. che era la prima dei non eletti, serve in qualche modo ad alzare il livello culturale di una maggioranza che ha già tagliato le teste a sette assessori. Ed ancora ci sono altri due anni prima del ritorno al voto per le amministrative. Ne vedremo di cotte e di crude e conoscendo la sensibilità di Collemi, in passato assessore della giunta Incatasciato, è una donna che non ama la ragnatela dei lacci e lacciuoli e neppure dei compromessi. Poi la sua maggioranza non ha fatto mai mistero della sua 'inaffidabilità'. Perchè? Non è una donna disposta a dire sempre sì. Potrebbe riposizionarsi altrove, anche per aumentare il suo consenso elettorale che non le ha permesso di entrare in prima battuta in consiglio comunale. Le acque a Rosolini sono più che agitate. Ed il patto di ferro tra Giovani Rosolinesi e Insieme per Rosolini, potrebbe cominciare a vacillare. Di Mari ha lasciato il suo scranno, seguendo la strada di Luigi Fratantonio, Peppe Agricola, fondatore del Movimento, non fa mistero del suo disimpegno in politica. E' spontaneo chiedersi: chi ha la leadership del partito (Insieme per Rosolini) che sostiene la maggioranza? La campagna elettorale a Rosolini sembra già cominciata con largo anticipo.