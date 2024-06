Modica, chiusura dell'anno scolastico: le dichiarazioni dell'assessore Facello

Chiara Facello, Assessore alle Politiche educative, ha inviato un messaggio al mondo della scuola modicana a conclusione dell'anno di lezioni.

“Gli esami di Stato segnano l’atto conclusivo dell’anno scolastico 2023/2024, il primo che si è veramente e definitivamente messa alle spalle l’emergenza pandemica. E’ stato un anno che per le scuole della nostra Città, si è caratterizzato per la revisione dell’intero sistema dei circoli didattici ma anche per tutta una serie di iniziative che portano la firma della nostra Amministrazione e che danno il segnale della grande attenzione che abbiamo riversato verso il mondo della scuola e dell’istruzione. Ogni scuola dell’obbligo di Modica, ogni plesso ha ricevuto da parte nostra, la dovuta e necessaria attenzione perché riteniamo che proprio la scuola sia la base unica e fondamentale su cui costruire certezze per le generazioni future. Su questa idea, ci scommettiamo ogni giorno, convinti che solo attraverso una scuola che risponda in pieno alle esigenze di alunni, docenti, dirigenza, personale e famiglie, si possano sincerare certezze per la nostra città.

Sono state tante le iniziative su cui abbiamo spinto e che ci hanno visti come Istituzione, elemento propulsore a fianco dei dirigenti e degli insegnanti. Mi piace ricordarne una in particolare che è ‘Sindaco per un Giorno’, un modo che abbiamo scelto per far vivere ai ragazzi l’esperienza del ‘comune’ vista dal di dentro. Attraverso Sindaco per un giorno abbiamo accompagnato in questi mesi i piccoli cittadini a lezione di democrazia. Gli incontri avvenuti nella sala del consiglio hanno permesso di conoscere il funzionamento degli organi governativi: dal sindaco, dalla giunta e dal consiglio comunale. L’obiettivo del percorso educativo è stato quello di condividere le loro idee e proposte per una città a loro misura. Sindaco per un giorno ha coinvolto scuole di tutta Modica, senza il cui supporto e disponibilità non sarebbe stato possibile vivere questo percorso di civismo educativo. Sindaco per un giorno racconta che i minorenni sono capaci di impegno e ci ha regalato una grande opportunità: ascoltare i nostri ragazzi! Chiediamoci allora come rispondere alla libera espressione del pensiero dei ragazzi e delle ragazze e...al prossimo anno!

Ma anche l’invito alla poesia nell’evento dedicato a Mamma Bianca o l’invito alla lettura che abbiamo promosso con una serie di appuntamenti nelle varie scuole della città, nei plessi di ognuna delle zone frequentate dagli alunni. O ancora alcune realizzazioni che

abbiamo portato a termine (ultima ma solo in ordine di tempo la palestra al plesso centrale della Giacomo Albo, finalmente restituita alla piena fruizione delle ragazze e dei ragazzi della scuola proprio nei giorni dedicati alla Festa dello Sport che ha animato le ultime ore dell’anno scolastico). Ma anche gli incontri, i confronti, all’interno dell’orario scolastico ed extra; i tanti appuntamenti condivisi con i dirigenti e le risposte puntuali e nei tempi ortodossi che abbiamo dato per il trasporto studenti, per l’assistenza ai disabili o per il servizio mensa. Che va in archivio senza una lamentela a dimostrazione che le nostre scelte sono state giuste e votate al rispetto di una sana e buona alimentazione. L’elenco sarebbe troppo lungo ma è un piacere per me chiudere questo primo anno di esperienza all’assessorato per le Politiche educative, incamerando buoni risultati, apprezzamenti anche per avere fatto tesoro dei suggerimenti e avere dato risposte nei tempi.

Il processo collaborativo continua senza soluzione di continuità e le basi poste quest’anno sono quelle linee guida che ci guideranno anche nel futuro convinti che la scuola modicana è un fiore all’occhiello a cui guardiamo con occhio di riguardo e che ogni scelta sarà sempre finalizzata al bene comune e all’affermazione di sani e peculiari principi di buona crescita per i nostri ragazzi