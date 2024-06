Festeggiamenti di San Pietro a Modica, continuano gli appuntamenti religiosi e culturali

Con l’approssimarsi della festa liturgica si entra nel vivo dei festeggiamenti di San Pietro Apostolo a Modica. Numerose le iniziative di carattere religioso e culturale.

Domenica 23 Giugno alle 20.00 il consueto Concerto di San Pietro quest’anno realizzato dalla Banda Belluardo Risadelli di Modica con la partecipazione straordinaria dei Maestri: Andrea Giuffredi, Corrado Giuffredi e Fulvio Creux.

Lunedì 24 giugno alle ore 19.00 celebrazione eucaristica in memoria di Padre Carmelo Lorefice in Via Blandino nel quartiere San Giovanni. Martedì alle ore 16.30 sarà celebrata una S. Messa presso la Cappella Cimiteriale “San Pietro” in memoria di Mons. Gambuzza e di tutti i defunti li sepolti.

La comunità parrocchiale di Sant’Anna, con il Parroco Sac. Crescenzio Mucia, si unirà alla comunità di San Pietro per una celebrazione in duomo Mercoledì 26 alle ore 19.00. Sempre alle ore 19.00 Giovedì 27 sarà la volta della comunità parrocchiale di San Giorgio con una celebrazione eucaristica presieduta dal Preposito Sac. Michele Fidone.

Per quanto riguarda gli appuntamenti culturali Martedì 25 Giugno dialogano Mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo e Mons. Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina con Padre Giovanni Salonia sul tema "Francesco di Assisi oggi".

Mercoledì 26 alle ore 20.00 presso la Domus S. Petri proiezione del film “Primula Rossa” del regista Franco Jannuzzi e Gaetano Giunta su cammini di dignità di persone con malattie mentali.

La comunicazione dei festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo patrono di Modica è curata dalle associazioni La via delle Collegiate e Petra Mazara che supportano attivamente la parrocchia S. Pietro Apostolo Modica.