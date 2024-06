Modica, per Fratelli d'Italia c'è crisi nella maggioranza e la città chiede chiarezza

Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia interviene sulla crisi politico-amministrativa della maggioranza che sostiene il Sindaco di Modica. Maria Monisteri.

"Non è un mistero – si legge nella nota di Marco Nani’ (nella foto), coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia - che la luna di miele politica tra l’amministrazione comunale e la maggioranza che la sostiene sia finita, o forse, sarebbe meglio dire, che non è mai iniziata. La crisi, già nota, si è manifestata palesemente tra le pagine dei giornali con lo sfogo del consigliere Ruffino e, nell’ultimo Consiglio Comunale, con diversi malumori da parte dei consiglieri Armenia e Civello, quest’ultimo si è addirittura dimesso da Presidente della 4 commissione.

Questi fatti dimostrano che Il progetto politico dell’attuale amministrazione comunale non è frutto del “civismo”, ovvero, come volevano far credere agli elettori, l’aggregazione di liste civiche costituite da cittadini operosi e sensibili alle problematiche della città. Questa maggioranza ha connotazioni politiche ben chiare e le gravi lotte intestine e gli scontri interni sono finalizzati esclusivamente al mantenimento di posizioni ed equilibri per la gestione del potere, non alle scelte amministrative volte al bene della Città.

Se alcuni consiglieri comunali ritengono veramente - conclude la nota di Fratelli d’Italia – che l’inerzia dell’attuale Amministrazione Comunale e del Sindaco Monisteri sia tale da non garantire nemmeno i servizi essenziali, vadano oltre e promuovano in consiglio comunale una mozione di sfiducia nei confronti del primo cittadino. Abbiamo la ragionevole certezza che, in ossequio al mantenimento di equilibri, posizioni e poteri politici, non oseranno agire in tal senso.

Chi ci guadagna in tutto questo? Certamente non la città!