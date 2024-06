Omicidio Mollicone, il Pg: condannare i Mottola e assolvere i 2 carabinieri

Condannare l'ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, a 24 anni, a 22 la moglie Annamaria ed a 21 anni il figlio Marco e assolvere i carabinieri Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano. Sono le richieste, presentate a sorpresa in forma scritta, del procuratore generale della corte d'Appello di Roma, Francesco Piantoni e dalla sostituta, Deborah Landolfi per l'omicidio di Serena Serena Mollicone, la studentessa di Arce, in provincia di Frosinone, uccisa nel 2001 il cui cadavere venne ritrovato nel bosco di Fontecupa nel comune di Fontana Liri. La requisitoria dei Pg terminerà nell'udienza che si terrà domani a Roma. Per i due carabinieri, secondo la procura generale non ci sarebbero prove sufficienti per arrivare alla condanna.