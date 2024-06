Festa di San Pietro, il 30 giugno regata velica a Riposto

n occasione dei festeggiamenti del santo patrono della città marinara, San Pietro, la L.N.I sezione di Riposto, organizza per domenica 30 giugno, una veleggiata costiera, con percorso a bastone e triangolo, che si terrà nelle acque antistanti il porto di Riposto e riservata alle imbarcazioni a vela, raggruppate nelle diverse categorie metriche. L’ evento velico è patrocinato dal Comune di Riposto e dal Porto dell’Etna-Marina di Riposto, che ne ospita le imbarcazioni partecipanti.

Dopo il raduno dei partecipanti alle 9 presso il bacino turistico Marina di Riposto, seguirà alle 10 un briefing con gli equipaggi, l’uscita dal porto dell’ Etna-Marina di Riposto è prevista alle ore 10.30, mentre lo start alla veleggiata sarà dato alle ore 11. La cerimonia di premiazione è in programma alle ore 19, presso il lido Paradise club di via Spiaggia a Mascali.