Guasto alla condotta Favara, Riesi resta senz'acqua

A causa di un guasto verificatosi lungo la condotta di rilancio denominata "Favara", Caltaqua -Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, non sta potendo garantire oggi la programmata distribuzione nella zona bassa del comune di Riesi. Le squadre di intervento tecnico del Gestore sono già al lavoro per risolvere il guasto nel più breve tempo possibile.Consequenzialmente il programma complessivo della distribuzione subirà uno slittamento di 24/48 ore.