Violano l'obbligo di dimora, tre persone denunciate a Siracusa

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa, nello scorso fine settimana hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale nell’isola di Ortigia.

In particolare, sono state controllate 30 persone e 19 veicoli, effettuate perquisizioni personali e veicolari e contestate violazioni al Codice della Strada per circa mille euro; un veicolo è stato sequestrato poiché sprovvisto di copertura assicurativa.

Nell’ambito dei controlli sono state denunciate 3 persone per violazione dell’obbligo di dimora, della libertà vigilata e per reiterata guida senza patente.

Inoltre, 2 persone sono state segnalate alla Prefettura aretusea quali assuntori di stupefacenti.