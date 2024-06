Melfi (ScN): l'emergenza rifiuti non ferma la Fiera del mercoledì a Siracusa

Un lavoro di squadra che ha sortito un grande risultato. Ambulanti regolarmente presenti ieri mattina in piazzale Sgarlata per la fiera del mercoledì a Siracusa. Non era scontato, vista l’emergenza rifiuti di questi giorni. Decisivo l’intervento del consigliere comunale di ScN Matteo Melfi il quale, anche nella sua veste di segretario provinciale dell’Associazione provinciale ambulanti, è riuscito a svolgere una proficua attività di intermediazione tra gli operatori del settore e l’Amministrazione comunale. “Ho incontrato gli ambulanti nei giorni immediatamente precedenti – racconta Melfi – esortandoli a differenziare bene i rifiuti e a lasciare l’area quanto più pulita possibile, raccogliendo buste e cartoni, in modo tale da facilitare il lavoro degli operatori ecologici. Da parte loro ho riscontrato grande disponibilità e apertura. Ho informato l’Amministrazione comunale, che ha dato il via libera. Con un grande lavoro di squadra, siamo riusciti a vincere questa scommessa. Ringrazio il vicesindaco Edy Bandiera, gli assessori Salvo Cavarra e Giuseppe Gibilisco, il comandante della Polizia municipale Stefano Blasco, l’Annona e l’Ambientale. Abbiamo dato l’opportunità agli operatori di lavorare e all’utenza di godere di un servizio importante per la città”.

Matteo Melfi era già intervenuto sabato pomeriggio quando era riuscito a scongiurare la chiusura totale, per il giorno successivo, del mercato di piazza Santa Lucia in seguito all’ordinanza emanata dal sindaco Francesco Italia “Gli ambulanti che avevano acquistato prodotti deperibili come frutta e verdura – spiega – avrebbero subito un danno notevole da questa situazione. Ho parlato con il sindaco e lui, comprendendo la situazione, ha permesso un’apertura parziale. Lo ringrazio per la sua sensibilità. Ancora una volta ha dimostrato grande vicinanza verso gli operatori del settore”.