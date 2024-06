Aggredisce carabinieri per fare denuncia della moglie: arrestato a Naro

I carabinieri di Naro in provincia di Agrigento hanno arrestato un 27enne per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato di fermare la moglie 25enne che lo stava denunciando ai carabinieri. Il marito si è scagliato contro i militari ed è stato bloccato. L'aggressione è avvenuta nella stazione dell'Arma di Naro. Il 27enne ha scavalcato il muro di cinta della caserma ed è entrato negli uffici dove la donna, in gravidanza, stava denunciando le aggressioni subite. La donna è stata portata in ospedale dove i medici le hanno riscontrato ferite guaribili in 30 giorni. Poi è stata trasferita in una struttura protetta. Il marito è ai domiciliari.