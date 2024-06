Rifiuti, Di Paola (M5s):" Le ordinanze di Schifani sono fuori legge"

"Se Renato Schifani pensa di gestire la Sicilia a colpi di ordinanze emergenziali si sbaglia di grosso. Non è bastata l'ordinanza nazionale del Consiglio dei ministri di febbraio, adesso si avvale anche di quelle regionali com'è avvenuto per la discarica di Sicula Trasporti. Ricordiamo al Presidente della Regione che l'utilizzo reiterato delle ordinanze non solo non è ammesso dalla legge, non solo rischia di compromettere seriamente il territorio perché permette di derogare a norme fondamentali per la tutela dell'ambiente, ma ancora dimostra l'assoluta incapacità dell'Esecutivo di amministrare con gli strumenti ordinari". Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola a proposito della nuova ordinanza del presidente della Regione Siciliana per tamponare l'emergenza rifiuti."La Sicilia - aggiunge Di Paola - non ha bisogno di altre ordinanze emergenziali, non ha bisogno di vivere ancora un'altra emergenza. Ha bisogno di normalità. La nostra ricetta resta sempre la stessa: alla Sicilia serve una rete di impianti per il recupero prima ancora di nuove discariche o peggio di inceneritori e soprattutto ha bisogno di una nuova legge sulla governance. Noi ne depositeremo una e siamo pronti a discuterla", conclude Di Paola.