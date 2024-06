Proteste in un rione di Floridia per l'immondizia: il Comune la fa rimuovere

Si amplia a dismisura la discarica a cielo aperto nel complesso delle 'Torri' a Vignalonga, a Floridia. Gli operatori ecologici - secondo quanto denunciano i residenti - non ritirano l'immondizia da 15 giorni. Inutili le segnalazioni arrivate alla polizia municipale. Con le alte temperature di questi giorni e di quelle che arriveranno, il rischio di un'epidemia è dietro l'angolo. Gli abitanti della zona sono costretti a tenere le tapparelle abbassate per gli odori maleodoranti che arrivano dalla strada. L'assessore all'Ecologia del Comune di Floridia, Ettore Sgroi assicura i residenti che l'immondizia sarà rimossa. " Sono in corso afferma l'esponente della giunta Carianni - sopralluoghi nell'area interessata con la polizia locale. Non va dimenticato - aggiunge - che la discarica per il conferimento è stata riapertura nelle ultime 24 ore. Purtroppo -dice Sgroi - i residenti delle 'Torri' hanno sbagliato a fare la raccolta differenziata, mischiando rifiuti di ogni genere. Tranquillizzo i residenti, che gli operatori stanno già provvedendo alla rimozione delle discariche".