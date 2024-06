Torna a Cassibile - Fontane Bianche un pediatra: era atteso da 4 anni

"Siamo lieti di annunciare la nomina del nuovo pediatra per Cassibile e Fontane Bianche, una figura professionale attesa con grande impazienza da tutte le famiglie del territorio. Dopo quattro anni di assenza, Cassibile riacquista un punto di riferimento fondamentale per la salute dei più piccoli". Lo scrive in una nota il consigliere comunale di Fdi a Siracusa, Paolo Romano

"Il nuovo pediatra, un professionista di riconosciuta competenza - afferma Paolo Romano - inizierà presto la sua attività sul territorio, aprendo uno studio a Cassibile Fontane Bianche. Questo traguardo è frutto di un impegno costante e di una battaglia portata avanti con determinazione da cittadini e istituzioni locali per rispondere alle esigenze delle famiglie".