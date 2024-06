Tragedia a Palazzolo, donna e bimbo in fondo a un pozzo: il piccolo recuperato cadavere

Una donna di 54 anni, operatrice dell'Anfass e un bambino di 10 anni sono caduti in fondo a un pozzo di circa 15 metri in una zona di campagna di Palazzolo Acreide, nel Siracusano. Metà del pozzo era pieno di acqua.

Secondo una prima ricostruzione, in quella zona si stava svolgendo un campo estivo. Dopo le richieste di aiuto, sono stati avvertiti i vigili del fuoco. Una squadra del Nucleo speleo alpino fluviale e' stata impegnata nelle operazioni di salvataggio della donna e del bambino, in contrada Falabia. Secondo quanto si apprende, il bimbo è stato stato recuperato cadavere dai sommozzatori dei vigili del fuoco, nonostante il tentativo dell'operatrice di salvarlo. Si tratta di Vincenzo Lantieri, il secondo genito della famiglia, molto conosciuta a Palazzolo. La donna che è sotto choc è rimasta ferita e trasportata con l'elisoccorso in ospedale. L'oeratrice che era accaanto al piccolo, è stata portata in superfice ed affidata ai soccorritori del 118. La tragedia si è consumata alla periferia di Palazzolo in un luogo che viene chiamato i 'Santoni' non lontano dalla zona archeologica. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione. Si cerca di ricostruire la dinamica della disgrazia. Sembra che il pzzo fosse coperto da una lastra di lamiera. Il piccolo si sarebbe messo a saltare sopra la copertura che ha ceduto facendo finire il piccolo dentro la cisterna. La Procura della Repubblica di Siracusa ha aperto un'inchiesta.