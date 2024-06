Calcio, il Siracusa riconferma per un'altra stagione il capocannoniere Domenico Maggio

Siracusa Calcio 1924 comunica di aver prolungato il contratto di Domenico Maggio per un’altra stagione. Attaccante, 34 anni, nello scorsa annata Maggio è stato il capocannoniere del girone I e in tutta la stagione, tra campionato, Coppa Italia e playoff, ha segnato 21 gol.

“Abbiamo concluso la scorsa stagione in maniera incredibile e questa storia non poteva non proseguire- ha detto Maggio dopo il rinnovo -, adesso ho una voglia matta di ricominciare e di fare ancora ‘bum bum’ per voi”.

(Domenico Maggio mentre esulta nella foto di Valentino Cilmi)