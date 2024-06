Nicita chiama a raduno il Pd di Siracusa:"A Pachino nessun accordo con Gambuzza"

Si comunica che nella mattina di Sabato 29 alle ore 10, presso la federazione provinciale del PD di Siracusa, il Senatore Nicita, anche nella qualità di commissario provinciale, ringrazierà iscritti e simpatizzanti e avvierà la discussione sull'analisi del voto delle elezioni europee che, nella provincia di Siracusa, ha registrato una crescita in valori assoluti e percentuali del PD non solo rispetto alle scorse elezioni europee ma anche rispetto a tutte le elezioni regionali e politiche dl 2017 ad oggi. Successive riunioni del Partito provinciale, a seguito della Direzione regionale del 4 luglio, saranno invece dedicate agli assetti organizzativi e alle ultime elezioni amministrative. Al riguardo, in relazione ad alcuni editoriali sulla stampa, a commento degli esiti del ballottaggio nella città di Pachino, il Sen. Nicita, in qualità di Commissario provinciale, tiene in ogni caso a precisare che il Partito Democratico della provincia di Siracusa non ha nulla a che vedere con l’elezione del Sindaco Gambuzza di Pachino o con la sua coalizione, né prima, né dopo il ballottaggio. Scelte personali in tal senso non hanno avuto nulla a che vedere con il PD. Si invitano pertanto i commentatori a non attribuire né direttamente, né indirettamente, alcun ruolo al PD nella giunta o nella maggioranza consiliare a sostegno del Sindaco Gambuzza.