A Modica una serata-evento per il finissage della mostra Paradisìaca alla Galleria SACCA

A Modica, venerdì 28 giugno alle ore 21, in occasione del finissage della mostra Paradisìaca, la Galleria SACCA propone una serata-evento pensata per condurre il pubblico alla scoperta delle opere dei sette artisti in mostra, in connubio con uno showcase musicale tenuto da “La Perla Rara”.

La band, per l’occasione in versione acustica, porta avanti un progetto di musica indipendente italiana basato su brani inediti, composti e arrangiati dall’ensemble. Esso trae ispirazione e suggestione da sonorità e atmosfere pop italiane unite a un sound british anni ’60 - ’70.

Il titolo della mostra curata da Giovanni Scucces, titolare della galleria, è stato pensato per racchiudere la visione di un luogo naturale idilliaco capace di suscitare meraviglia e donare piacevoli sensazioni. Ma anche per portare a riflettere sull’importanza del nostro legame con la natura e quindi sulla salvaguardia e tutela dell’ambiente. Questo è stato possibile grazie alle opere di Daniela Balsamo (Palermo, 1970), Antonio Bardino (Alghero, 1973 - Udine), Giovanni Bongiovanni (Augusta, 2001), Simone Bubbico (Torino, 1984), Emilia Faro (Catania, 1976 – Torino), Elisa Zadi (Arezzo, 1979 – Firenze) e Davies Zambotti (Torino, 1980).

Galleria SACCA – Via Sacro Cuore 169/A – Modica

Ingresso libero