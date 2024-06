Vandalismo, si potenzia vigilanza al cimitero di Siracusa

Da lunedì, per fronteggiare furti e atti vandalici, sarà potenziata la vigilanza all’interno del cimitero di Siracusa con un’attività dedicata. L’assessore Salvatore Cavarra ha presenziato stamattina all’assegnazione formale del servizio, che è stato finanziato con i fondi del bilancio 2024 e che in questa fase assicurerà i controlli per i prossimi 6 mesi. Dall’1 luglio al 31 dicembre, dentro il camposanto sarà svolto un vero e proprio pattugliamento. L'attività sarà garantita da due persone. «Il servizio si è reso necessario - affermano l’assessore Salvo Cavarra, e il sindaco Francesco Italia - per il ripetersi, con sempre maggiore frequenza, di furti e danneggiamenti che offendono la sacralità del luogo e che preoccupano le famiglie e i visitatori del cimitero. Sempre più spesso sono stati registrati la devastazione dei bagni pubblici e delle lapidi, furti di fiori e di vasi, episodi di aggressione al personale comunale, l’ingresso di mezzi non autorizzati. Episodi che violano la sacralità di un luogo che richiede silenzio e rispetto e che hanno determinato la decisione di avviare, in via sperimentale, tale attività».