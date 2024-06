Tariffe Tari, il Consiglio di Siracusa nega l'immediata esecutività

Il consiglio comunale di Siracusa ha negato stamattina l’immediata esecutività della delibera sulle le tariffe Tari del 2024 approvata ieri. L’adempimento era richiesto dall’Amministrazione nello stesso provvedimento ma al momento del voto era venuto a mancare il numero legale.

Riunita oggi l’Assise in seconda convocazione dal presidente Alessandro Di Mauro, la proposta ha ottenuto 16 voti favorevoli e 4 contrari. L’immediata esecutività, per essere approvata, richiede la maggioranza del Consiglio, cioè 17 voti.

L’esito di stamattina non dovrebbe avere effetti sull’entrata in vigore delle tariffe Tari: un emendamento approvato mercoledì dal Senato, infatti, ha fatto slittare le scadenza per l’approvazione dal 30 giugno al 20 luglio.