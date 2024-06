Nuovo ospedale di Siracusa, al via il procedimento degli espropri

Dopo aver avuto contezza della rideterminazione del quadro economico del progetto del nuovo ospedale di Siracusa che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo prezzario regionale per le opere pubbliche nella nostra regione, ha visto aumentare l’ammontare previsto a 372 milioni, rispetto ai 347 del giugno dello scorso anno, e nell’attesa che arrivino concretamente questi fondi, si è finalmente avviato il procedimento espropriativo.

“Come Osservatorio Civico - rilevano il presidente Salvo Sorbello e i due vice Donatella Logiudice e Alberto Leone - prendiamo atto con soddisfazione che il commissario straordinario Monteforte abbia finalmente dato il via al procedimento espropriativo".

“Con riferimento all’avvio del procedimento espropriativo, in relazione all’intendimento dell’ufficio commissariale rivolto a trasmettere alla competente Agenzia del Territorio una richiesta per la valutazione delle indennità di espropriazione, il commissario rileva che si è manifestata l’opportunità di un'integrazione, da parte delle ditte e con finalità meramente collaborative, di eventuali elementi utili a giungere correttamente alla valutazione suddetta. Di conseguenza - prosegue l’Osservatorio Civico - il commissario Monteforte ha assegnato alle Ditte interessate, laddove intendessero provvedere in tal senso, un ulteriore termine di trenta giorni dalla notifica di questa comunicazione”.

“Continuiamo a seguire con la massima attenzione - proseguono Sorbello, Logiudice e Leone - i passi avanti che si stanno finalmente facendo sulla strada della realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa, opera che, ogni giorno di più, appare urgente ed indispensabile".