Siracusa, Comitato di Ortigia in sit - in: più vivibilità nel quartiere

Il sit-in organizzato per oggi dal Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente si è rivelato un grande successo. Molti residenti di Ortigia si sono riuniti numerosi in Piazza Archimede, creando un'occasione unica per conoscersi meglio, scambiare esperienze e condividere le sfide quotidiane legate alla vita nel centro storico.

L'evento ha permesso ai partecipanti di sentirsi parte di una comunità più ampia, solidale e coesa, pronta a supportarsi a vicenda ed hanno potuto discutere delle varie problematiche urbane che influenzano la loro qualità della vita, dal diritto alla mobilità, all’inquinamento, alla sicurezza.

In concomitanza con il sit-in, il Comitato ha presentato un esposto al Prefetto, a nome di 344 aderenti, denunciando il persistente stato di degrado e le condizioni che mettono a rischio la salute e la sicurezza sociale dei residenti. Inoltre, l’elaborato presenta una indagine sul campo, promossa dal Comitato, che mette insieme l’abnorme numero di pass rilasciati, specie a svariate categorie di non residenti beneficiate, rispetto al totale dei posti disponibili in Ortigia, ed individua un nuovo indice di mobilità, che è dato dal rapporto tra posti auto destinati attualmente ai residenti e numero di pass auto rilasciati ai residenti. L’indice medio è pari a 0,23, ciò significa che, attualmente, solo una macchina su quattro trova posto negli stalli dedicati ai residenti, creando evidenti disagi. Infine il Comitato chiede al Prefetto di essere ascoltato.

Il Comitato fa presente una serie di ostacoli al Sit In, tra cui la mancata concessione del suolo pubblico per l’installazione di un banchetto informativo destinato alla raccolta firme, decisione che ha suscitato perplessità e malcontento tra i membri della comunità.

Nonostante questi ostacoli, la determinazione dei residenti rimane forte e il successo del sit-in di oggi è solo il preludio a future azioni, volte a promuovere un dialogo costruttivo anche con l'Amministrazione Comunale. Il comitato auspica che questi incontri possano tradursi in soluzioni concrete e miglioramenti tangibili per la vita quotidiana degli abitanti di Ortigia.

Il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente ringrazia tutti i partecipanti per il loro impegno e supporto e invita tutti i cittadini a rimanere attivi e partecipativi. È solo attraverso azioni collettive e condivise che possiamo aspirare a un cambiamento positivo e duraturo per la nostra amata Ortigia.