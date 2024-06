Scontro tra due scooter a San Leonne, morto un giovane di Favara

Un ventenne, Salvatore Vetro, di Favara, e' morto in un incidente stradale avvenuto durante la notte al viale delle Dune di San Leone, frazione balneare di Agrigento. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter che si e' scontrato contro un altro ciclomotore. Vetro e' morto poco dopo l'arrivo all'ospedale "San Giovanni di Dio" dove si sono registrati momenti di tensione tanto che sono intervenuti i carabinieri dopo che un medico ha temuto per una reazione violenta di amici e familiari. Altri tre giovani sono rimasti feriti, due sono in codice rosso.

(foto agrigentonotizie)