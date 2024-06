La Lega: Ue arrogante, non più rinviabile il gruppo dei patrioti

"Davanti all'arroganza di Bruxelles, che sulle nomine si comporta come se nulla fosse dopo il voto dei cittadini, e che non aspetta l'esito delle elezioni francesi, è quanto mai necessario unire le forze di chi vuole cambiare l'Europa e offrire una alternativa alle sciagurate sinistre. Come auspicato più volte da Matteo Salvini, non è più rinviabile un grande gruppo per radunare i patrioti europei". E' quanto afferma la Lega in una nota, mentre Herbert Kickl leader del Fpö austriaco,l'ex primo ministro ceco Andrej Babi di Ano il primo ministro ungherese Viktor Orban annunciano una alleanza politica pronta"a coinvolgere altri partiti europei per ridare all'Europa un futuro". La costituzione del gruppo precede l'imminente seduta di costituzione del Parlamento europeo.