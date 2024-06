Precipita con un quad da una scogliera, morta a Malta giovane ricercatrice di Marsala

Una donna di 31 anni, Oriana Bertolino, di Marsala, è morta a causa di un incidente stradale avvenuto a Malta.

Secondo quanto riportato dalla stampa maltese, la donna a bordo di un quad sarebbe precipitata in mare da una scogliera, a Gozo.

L'incidente è avvenuto sabato, intorno alle ore 20:00, in un lato della Wied il-Mielah, vicino a Gharb, luogo noto per le sue pareti rocciose a picco sul mare.

Alla guida del quad pare ci fosse un italiano di 47 anni, che è riuscito a saltare e a mettersi in salvo, riportando lievi ferite.

La notizia della morte di Oriana Bertolino ha sconvolto l’intera comunità di Marsala, dove la ragazza era molto conosciuta sia per la luminosa carriera accademica intrapresa che per l’impegno nella pallavolo locale. Laureata con il massimo dei voti in Filosofia, Oriana aveva conseguito un dottorato ed era attiva come ricercatrice, tenendo seminari e conferenze in diverse università europee.

Ma oltre alla mente brillante, la 31enne coltivava una grande passione per lo sport, in particolare la pallavolo: era stata per anni un’atleta nelle fila della squadra locale e più recentemente aveva assunto il ruolo di assistente tecnico per le giovani promesse della società. Una perdita dunque su più fronti per la Marsala sportiva.

Le dinamiche dell’incidente che è costato la vita a Oriana Bertolino sono ora al vaglio della magistratura maltese, che ha aperto un’inchiesta sull’accaduto. L’uomo alla guida del mezzo, un italiano 47enne, è stato dimesso dopo le cure all’ospedale di Gozo con ferite lievi.