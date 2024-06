G7 agricoltura a Siracusa, Cannata (Fdi): sosteniamo allevamento dei nostri cavalli

L'Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa si prepara ad ospitare nell'ambito del G7 Agricoltura un grande evento di ippica di rilievo nazionale e internazionale con corse, nello stesso giorno, di trotto e galoppo che si svolgeranno a Siracusa dal 21 al 29 settembre 2024 con il fine di valorizzare e mettere in vetrina la filiera sportiva e la grande tradizione italiana. Ieri è stato lanciato il countdown, alla presenza del sottosegretario con delega all’ippica Patrizio Giacomo La Pietra, con le simulazioni delle gare. Di recente hanno superato il primo vaglio della commissione Agricoltura del Senato gli emendamenti al Dl Agricoltura relativi all'ippica.

Le proposte emendative spaziano dalla diminuzione dell’Iva sulla commercializzazione dei cavalli fino a due anni, finalizzata all’incremento dell’allevamento dei cavalli italiani, fino ad arrivare alla regolarizzazione del trattamento giuridico ed economico dei giudici.

Il parlamentare di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, nel condividere l’iniziativa esprime pieno sostegno e apprezzamento per la manifestazione promossa dal ministero dell’agricoltura MASAF nell’ambito degli eventi del G7.

"Come già detto nei giorni scorsi - dichiara il deputato Luca Cannata- il G7 Agricoltura sarà una grande vetrina per tutto ciò che è afferente al mondo dell’agricoltura e alle nostre qualità agricole italiane e anche della pesca. Con il G7 vogliamo anche riportare la Politica Agricola Comune al centro dell'agenda politica per garantire la sicurezza alimentare, la produzione di cibo di qualità e la protezione del territorio italiano. Come già detto dal Ministro Lollobrigida, si vedrà tradizione e innovazione insieme mettendo al centro il ruolo bio regolatore dell’agricoltore con il primo Expo del sistema agricolo ed agroalimentare che in Italia si è svolto negli ultimi decenni. Grandi imprese, regioni, grande qualità italiana e sicurezza alimentare saranno in vetrina a Siracusa per un grande evento che abbiamo voluto sul nostro territorio.