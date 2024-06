Elezioni in Francia, exit poll danno la Destra avanti al 34%

L'estrema destra, guidata dal giovane Jordan Bardella, si è imposta domenica al primo turno delle elezioni legislative francesi e potrebbe andare al potere per la prima volta nella Quinta Repubblica, secondo le prime stime dei sondaggisti. Con il 34,2-34,5% dei voti, il Rassemblement National (RN) e i suoi alleati sono in vantaggio sulla coalizione di sinistra Nouveau Front Populaire (NFP), che ha ottenuto il 28,5-29,1%, molto più avanti dello schieramento di Emmanuel Macron, che si è fermato al 20,5-21,5%. Il voto è stato caratterizzato da un forte aumento dell'affluenza. I Repubblicani (destra), che non hanno stretto un'alleanza con il RN, si sono attestati al 10%. Le prime proiezioni in termini di seggi per la futura Assemblea Nazionale, da prendere con molta cautela, accreditano al RN e ai suoi alleati una forte maggioranza relativa, o addirittura assoluta, al termine del secondo turno, che si svolgerà domenica prossima. Dopo lo scioglimento a sorpresa dell'Assemblea Nazionale, annunciato dal Presidente francese la sera della sconfitta dei suoi candidati alle elezioni europee del 9 giugno, il panorama politico è destinato a cambiare profondamente. Ma in realtà la riconfigurazione dipenderà dalle dinamiche che si verificheranno da qui al secondo turno e da eventuali ritiri e indicazioni di voto in ogni circoscrizione.