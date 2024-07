Controlli alla Movida di Siracusa e Priolo, elevate multe per 4 mila euro

Fine settimana all’insegna della prevenzione e dei controlli quello appena trascorso che ha visto la Polizia di Stato impegnata in questa provincia nei servizi di vigilanza e di sicurezza nei luoghi maggiormente interessati dalla movida estiva. Sono stati anche effettuati predisposti servizi a cura degli agenti della Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Siracusa e del Commissariato di P.S. di Priolo Gargallo, coadiuvati da personale della Sezione Annona della Polizia Municipale di Siracusa e da personale del SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) che hanno effettuato dei controlli presso alcuni esercizi pubblici del capoluogo aretuseo e di Priolo Gargallo.

I controlli sono stati effettuati al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di autorizzazioni e prescrizioni di Polizia, la prevenzione igienico sanitaria e il rispetto delle leggi che regolano la somministrazione e la vendita di alcolici e il riposo delle persone per quanto riguarda le immissioni sonore.

Nel corso dei controlli, alcuni locali non sono stati trovati in regola e sono state elevate sanzioni amministrative nei confronti di cinque titolari di altrettanti esercizi pubblici ubicati nei Comuni di Siracusa e di Priolo Gargallo.

Nello specifico, gli accertamenti svolti hanno fatto emergere una serie di violazioni sanzionate per oltre 4000 euro.

In particolare, nei pressi del Ponte Umbertino, a Siracusa, sono stati sanzionati il titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per occupazione del suolo pubblico e pubblicità non autorizzata, il titolare di un esercizio di ristorazione, per difformità sanitarie rilevate nella documentazione prodotta e il titolare di un locale di somministrazione di alimenti e bevande ove era in atto un evento di intrattenimento musicale non autorizzato.

Infine, nella zona della Marina di Priolo Gargallo, sono stati sanzionati due chioschi per aver svolto attività musicali in violazione della normativa sull’impatto acustico.