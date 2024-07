Modica, cambio della guardia nel trasporto urbano: al via il servizio Sais

Come da contratto di appalto è partito oggi, 1 luglio, il servizio di trasporto urbano affidato dal Comune di Modica alla Sais di Enna. I bus dell'azienda ennese hanno sostituito quelli dell'Ast che continuerà ad assicurare le corse extraurbane. Non ci sono, per il momento, grosse variazioni di orario e di frequenza delle corse Sais rispetto al passato; questo primo periodo servirà, infatti, all'azienda e al Comune per verificare i parametri che saranno applicati alle corse urbane per aumentarne la frequenza e migliorare anche i percorsi. Un periodo sperimentale durante il quale la novità più importante sarà costituita dalle corse per il litorale modicano che dovrebbero protrarsi fino alle 2 di notte per dare ai giovani la possibilità di lasciare a casa l'auto e di utilizzare il bus per Marina di Modica e Maganuco e viceversa.