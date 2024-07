Il Siracusa sceglie un 'simbolo' per la squadra: Marco Turati è il nuovo allenatore

Il Siracusa Calcio 1924 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Marco Turati

Dal campo alla panchina, la chiusura perfetta del cerchio per Marco, che da calciatore ha vissuto anni indimenticabili a Siracusa: arrivato nel 2016, in tre stagioni in Serie C è diventato capitano e simbolo, prima di chiudere la carriera in maglia azzurra

Nel 2019 è entrato a far parte dello staff di Vincenzo Italiano in qualità di collaboratore tecnico, conquistando una storica promozione in Serie A con lo Spezia. Nelle ultime tre stagioni ha ricoperto lo stesso ruolo alla Fiorentina, club con il quale ha raggiunto una finale di Coppa Italia e due di Conference League.

Adesso, cinque anni dopo la sua ultima partita in maglia azzurra, l’inizio della sua nuova vita da allenatore del Siracusa

Mister Turati sarà presentato nel corso di una conferenza stampa in programma prossimamente