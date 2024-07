Caltagirone riconfermato vice presidente delle Aziende sanitarie ospedaliere

Alessandro Caltagirone, direttore generale dell'ASP di Siracusa, è stato riconfermato vicepresidente FIASO (Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere) per i prossimi 3 anni.

La riconferma è avvenuta al termine dell'assemblea degli associati che si è svolta nel Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia a Roma che ha visto riconfermato all'unanimità alla presidenza Giovanni Migliore.

“Sono contento che Giovanni Migliore sia stato riconfermato alla presidenza della FIASO per i prossimi tre anni – dichiara Alessandro Caltagirone - e altrettanto felice di potere accompagnare il suo mandato nella qualità di vicepresidente. Ruolo che mi consentirà di dare il giusto contributo allo sviluppo della sanità siciliana ed italiana per le prossime sfide che ci attendono, necessarie a progettare una nuova organizzazione dei servizi sanitari per la piena soddisfazione dell’utenza”.