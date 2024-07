Servizi sociali, Grest gratuito ad Avola fino all'8 agosto

Prosegue fino all’8 agosto al Centro minori “Largo Sicilia” il Grest comunale gratuito per bambini dai 6 ai 14 anni. "Un importante servizio con l’obiettivo di sostenere le famiglie e soprattutto offrire ai nostri piccoli cittadini tantissime opportunità di socializzazione e ludico ricreative”, commenta il sindaco Rossana Cannata. Gli spazi comunali interni ed esterni sono stati rinnovati lo scorso anno e i ragazzi vengono accolti con creatività ed entusiasmo dallo staff comunale qualificato e dai giovani del servizio civile. Un importante servizio a disposizione dei cittadini più piccoli, con la certezza di fornire alle famiglie spazi comunali dedicati e un team qualificato. Torneo di calcio e ping-pong, laboratori creativi e cineforum, sono soltanto alcune delle attività previste per rappresentare una delle tante iniziative in programma per i più piccoli ai quali l'amministrazione comunale garantirà sempre più spazi, tempo e progetti.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi allo sportello dei Servizi Sociali (telefono 0931583160)