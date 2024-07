Pattinaggio, la Skating quad Siracusa sfiora il colpaccio: è seconda alla 24 h di Le Mans

Siracusa sul podio alla 24 h di Le Mans. La squadra Siracusana della Skating quad Siracusa, conquista un fantastico secondo posto nella gara edurance più importante al mondo nel leggendario circuito di Le Mans. Artefici del successo sono stati Sabrina Frances Janno, Emilia Garofalo ,Sebastiano Milazzo, Massimo Aliffi, Carmelo Drago , Sebastiano Mangiafico, Paolo Aliano, Francesco Pappalardo, Giuseppe Cortese e Marco Aliffi. La loro performance porta ancora una volta il pattinaggio siracusano ai vertici mondiali.

"È stato un risultato di squadra , la capacità di soffrire e sostenersi ha fatto la differenza , - dice il capitano Marco Aliffi - Tutti si sono sacrificati e spesi per i compagni, forse è proprio nel momento di maggior difficoltà alle prime luci dell’alba , che la nostra squadra ha fatto la differenza consolidando il distacco dalla squadra terza classificata che poi siamo riusciti a mantenere fino al traguardo. Alle 16 di sabato siamo partiti molto bene sotto una pioggia fastidiosa abbiamo conteso la prima posizione alla squadra che poi ha vinto togliendoci la soddisfazione di ottenere il miglior tempo sul giro con Pino Cortese, ma col calare della sera abbiamo capito che la freschezza anagrafica (20 anni di media in meno) non ci dava molte speranze. Abbiamo spinto il nostro fisico al limite e anche oltre e per questo ho avuto la paura che qualcuno si potesse veramente fare male , fortunatamente tutto è andato bene grazie anche al grande contributo del nostro staff di supporto (Anna Zuccarini, Marina Arzenton, Concetta Giarratana, Irene Catalano e Salvatore Campisi) che per l’intera manifestazione ci ha supportato in maniera incredibile, sia ai box per i cambi che per gestire l’alimentazione e i tempi per il recupero. Un anno fa quando con Pino abbiamo avuto l'idea di partecipare non pensavamo di riuscire a trovare altri 8 per partecipare, invece fin da subito si è formato un gruppo molto affiatato che va oltre i dieci che anno partecipato. In questo momento complice anche la stanchezza non siamo ancora consapevoli dell’importanza del traguardo raggiunto, ma al nostro rientro a Siracusa troveremo il modo di festeggiare con tutti quelli che in questi mesi ci hanno sostenuto" .

.