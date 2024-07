Palermo, alla Libreria TanteStorie si presenta il romanzo "Stupor Mundi"

Martedì 2 luglio, alle 18, alla Libreria TanteStorie di via Ariosto a Palermo, sarà presentato il romanzo di Francesco Bozzi e Silio Bozzi "Stupor Mundi. Un ritorno in Sicilia". Il titolare della Libreria, Giuseppe Castronovo, dialogherà con Donata Agnello, Francesco Bozzi e Silio Bozzi. La prefazione del libro è firmata da Pietrangelo Buttafuoco.

"Sul traghetto che sta per toccare le coste siciliane si ritrovano tre strani personaggi: Costanza, una ragazza tedesca che va a prendere possesso di una misteriosa eredità; il professor Salinas, un dotto archeologo; e Nicola, un cinico palombaro. Ma prima ancora di scendere a terra...