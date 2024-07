Frode fiscale nel giro di pneumatici: tutti condannati a Caltanissetta

Condanne per tutti gli imputati del processo, celebrato al tribunale di Caltanissetta, in relazione alla Operazione Chicane che ha scoperto una frode fiscale da 2,5 milioni di euro realizzata nel contesto del mercato della compravendita e della distribuzione di pneumatici. L'associazione a delinquere aveva ramificazioni sul territorio nazionale ma anche all'estero, in particolare nella Repubblica Ceca, e avente come principale scopo quello di favorire fiscalmente la società Olpneus srl di San Cataldo (Caltanissetta). I reati contestati, a vario titolo, sono di associazione a delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Il rappresentante legale della Olpneus srl Lirio Orlando e Oto Santuori sono stati condannati a un anno, 10 mesi e 10 giorni di reclusione; Luigi Ragazzo Luigi a un anno, 9 mesi e 16 giorni di reclusione; Alessandro Stefano Rasola a 8 mesi di reclusione; Emanuele Santuori, Maria Pia Raccioppi, Vincenzo Menafro, Roberto Menafro e Carlo Ballarino a 5 mesi e 10 giorni di reclusione