Limone di Siracusa Igp, parte la campagna di comunicazione finanziata dall'Ue

È partita ufficialmente la campagna triennale di comunicazione e informazione dedicata al Limone di Siracusa Igp, promossa dal Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa Igp, cofinanziata dall'Unione Europea e coordinata da Cso Italy. Qualità, tradizione e zero spreco, i concetti alla base del progetto LemON - Limone di Siracusa Igp cattura l'essenza della Sicilia. Rivolto a Italia, Polonia e Romania in un triennio ricco di attività e appuntamenti. Il piano di comunicazione integrata prevede attività digitali, PR e Ufficio Stampa, B2B e B2C, una campagna tv in Italia e Out of Home nelle grandi stazioni di Milano e Roma, Lemon Tour sulla Penisola. E poi workshop e incontri B2B rivolti ai buyer della grande distribuzione e dell'horeca e per la prima volta anche una campagna TV in Polonia e Romania. Alla fine del progetto (Marzo 2027) il Limone di Siracusa IGP ''avrà parlato'' a oltre 22milioni di Responsabili Acquisto in Italia e 11 milioni di giovani consumatori e trade di Polonia e Romania, per un totale di quasi 34milioni di persone, e generato un aumento di consumi pari a vendite aggiuntive di oltre 5milioni di euro.