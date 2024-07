Rapinato un medico a Catania, ferito con colpo di pistola per il Rolex

Un noto medico catanese è stato ferito con un colpo di pistola a una coscia durante una rapina avvenuta stamattina mentre in auto si stava recando al lavoro, nel capoluogo etneo.

La sua vettura sarebbe stata affiancata da uno scooter con due persone a bordo che gli hanno intimato di consegnargli il suo Rolex.Sembra che la vittima abbia reagito e che uno dei due rapinatori ha esploso un colpo di pistola ferendolo non gravemente a una coscia. Dopo essersi fatti consegnare l'orologio i due sono fuggiti, mentre il medico, con la sua stessa auto, si è recato nel pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro. La sua ferita non è grave e potrebbe essere dimesso tra poco. Sul caso indaga la Squadra mobile della Polizia che è intervenuta sul posto con le Volanti.