Volley Modica, primo colpo in entrata: torna Javier Martinez

“Certi amori non finiscono” cantava Antonello Venditti, così come quello tra la Volley Modica e lo schiacciatore italo – argentino Javier Martinez, che dopo due anni dall'ultima volta in biancoazzurro torna a difendere i colori del sodalizio del presidente Ezio Aprile.

Nelle scorse ore, infatti, gli uomini mercato del sestetto della Contea hanno trovato l'accordo con il possente “bombardiere” che nella prossima stagione di serie A3 sarà una delle bocche di fuoco dello scacchiere di coach Enzo Distefano.