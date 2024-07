Violenza alle donne, botte alla ex: 4 provvedimenti a Caltanissetta

Il questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, ha emesso otto provvedimenti applicativi di misure di prevenzione. Quattro provvedimenti di ammonimento per violenza domestica sono stati emessi nei confronti di un 46enne, accusato di lesioni personali nei confronti dell'ex compagna; di un 56enne, per le continue aggressioni fisiche e verbali commesse nei confronti della moglie; di un 32enne, per i continui atti persecutori commessi nei confronti dell'ex fidanzata e di un 41enne, per aver provocato lesioni personali nei confronti dell'ex compagna. Quattro provvedimenti riguardano l'avviso orale, uno dei quali emesso nei confronti di un 25enne, arrestato dal commissariato di Gela per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; una donna 33enne, per lo stesso reato; un 33enne per ricettazione, poiche' sorpreso con un fucile con matricola abrasa; nei confronti di un 38enne per porto di coltello di genere vietato. La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta, in accoglimento della proposta avanzata dal questore, ha inoltre applicato la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la durata di un anno, a un 25enne, resosi autore di maltrattamenti nei confronti dei genitori conviventi.