Controllo del territorio ad Avola, un segnalato in Prefettura per droga

Nel pomeriggio di ieri, le zone del litorale costiero e del centro della città di Avola sono state passate al setaccio dagli agenti del Commissariato di Avola e dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, al fine di presidiare il territorio e innalzare nei cittadini la percezione della sicurezza.

Numerosi sono stati i posti di controllo in altrettanti punti sensibili del centro cittadino e delle zone balneari particolarmente affollate di turisti in occasione dell’apertura della stagione balneare e dei numerosi lidi.

In totale sono state identificate 105 persone e controllati 52 veicoli.

In tale contesto operativo, sono state effettuate alcune perquisizioni e, in una di queste, eseguita in un’abitazione, un uomo è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, ed è stato segnalato all’Autorità Amministrativa competente.

Tali servizi continueranno nelle prossime settimane nella zona sud della provincia aretusea atteso il notevole afflusso di turisti per la stagione estiva.