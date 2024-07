Spento a Palermo l'incendio scoppiato all'ex Chimica dell'Arenella

È stato spento solo nella notte il vasto incendio divampato ieri all'ex Chimica Arenella, a Palermo. Le fiamme sono divampate in un capannone del polo industriale di via Monsignor Pottino divorando cumuli di rifiuti, anche ingombranti. A dare l'allarme ieri sera sono stati alcuni cittadini notando l'alta e densa colonna di fumo nero alzarsi dall'area da anni in stato di abbandono. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che sono dopo diverse ore sono riusciti ad aver ragione del vasto fronte di fuoco.